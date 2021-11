Bastia Umbra, aggredisce prima l'amico dell'ex compagna e poi i carabinieri, denunciato

Ha aggredito un amico dell'ex compagna e poi ha rivolto la sua collera contro i carabinieri che erano giunto a casa sua per evitare il peggio. Un 34enne di Bastia Umbra è stato denunciato per reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Il tutto è scaturito quando la donna ha ammesso di voler porre termine alla loro relazione. Ma la situazione è degenerata quando un amico è venuto a prendere la donna per portarla altrove. L'ex compagno ha perso il controllo ed ha aggedito prima l'uomo e poi i carabinieri. Ma, secondo il rapporto ufficiale, nessuno ha riportato lesioni. Una volta portato in Caserma il bastiolo si è scusato e ha ammesso di aver agito di impulso in un raptus di collera e gelosia, ma è stato comunque denunciato alla Procura della Repubblica.