Bastia Umbra, addetto alla sicurezza si attacca al cofano dell'auto di una ladra in fuga

Non è stato il solito taccheggio a danno di un negozio - ormai quasi all'ordine del giorno in provincia di Perugia - che finisce con il recupero della merce rubata direttamente dagli addetti alla sicurezza e poi l'arrivo delle forze di polizia per formalizzare le accuse. Stavolta il ladro è riuscito a superare le casse, entrare in auto e tentare la fuga con tanto dell'addetto all’antitaccheggio trascinato per oltre duecento metri mentre restava attacco al cofano dell'auto per bloccare la fuga. Ma alla fine non ci è riuscito.

La titolare del negozio nel frattempo era riuscita però ad annotare la targa dell’autovettura e quindi a chiedere l’intervento degli agenti del Commissariato di Assisi che nel giro di poche ore sono riuscitI a rintracciare la donna sequestrando la merce rubata ovvero prodotti per l’igiene personale e un paio di occhiali per un modico valore. La ladra è stata denunciata a piede libero per il reato di rapina e avviata nei suoi confronti la procedura per l’emissione del Foglio di Via dal Comune di Bastia Umbra.