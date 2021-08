Guida ubriaco e causa un incidente: tasso alcolemico quattro volte il limite, patente ritirata

I poliziotti del Commissariato di Assisi hanno denunciato un 36enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti

Guida ubriaco e causa un incidente. È successo in piena notte a Bastia Umbra. I poliziotti del Commissariato di Assisi hanno denunciato un 36enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti. Per lui è scattato anche il ritiro della patente.

Il 36enne è stato sottoposto all'alcoltest: accertata la presenza di un tasso alcolemico superiore di ben 4 volte a quello minimo consentito.