Coronavirus, 70 positivi a Bastia: nuova ordinanza. "In troppi senza mascherine"

"Il numero dei positivi continua a salire: 70 sono quelli conclamati, tanti di loro appartengono allo stesso nucleo familiare": l'annuncio porta la firma del sindaco di Bastia Umbra Lungarotti che è tornata a denunciare comportamenti sbagliati soprattutto tra i giovani: "Ancora si vedono in giro persone senza mascherina, gruppetti di ragazzi che stanno insieme senza minima accortezza, aree verdi attrezzate usate indiscriminatamente, assembramenti nei locali di intrattenimento, nei giardini pubblici. Intanto nuova ordinanza anti-contagio: chiusura dell'Aree polivalente di Borgo I Maggio e Via Allende.

"Le due aree restano comunque a disposizione delle scuole e delle associazioni previa formale richiesta agli uffici comunali per i Servizi scolastici e per lo Sport. Ritenuto che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità, che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati per contrastare l’emergenza epidemiologica, il contenuto dell' ordinanza potrà essere aggiornato in base all’evoluzione della situazione epidemiologica del virus. (dal testo dell'Ordinanza N. 280 /2020)".

