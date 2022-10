"Fermate il treno, io e altri siamo bloccati in mezzo al casello": automobilista chiama la Polizia, bloccato il treno in transito

E' stata sfiorata la tragedia al passaggio a livello di via Mario Poletti a Bastia Umbra, frazione Bastiola, dove erano rimasti, intorno alle 15, bloccati tra le sbarre alcuni automobilisti e un mezzo pesante. Le sbarre erano scese in vista dell’imminente arrivo del treno. Molto probabilmente a causa della lunga fila che si era creata per accedere al distributo del metano. Una ipotesi ribadita anche dalla consigliera comunale di Bastia e della provincia di perugia Catia Degli Esposti che ha annunciato una interrogazione urgente sui fatti avvenuti al passaggio a livello.

In un momento di tensione e paura, un’automobilista in coda ha, però, avuto la prontezza di chiamare la Polizia di Stato e chiedere aiuto. Gli operatori della Sala Operativa hanno allertato il Compartimento della Polizia Ferroviaria Umbria – Marche – Abruzzo e hanno avvisato il capotreno del convoglio in transito lungo la linea Foligno – Terontola. Il treno a quel punto si è prontamente fermato a distanza di sicurezza dal passaggio a livello.

Gli agenti delle volanti, nel frattempo giunti sul posto, insieme a due equipaggi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Assisi hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale e le persone rimaste bloccate sui binari del passaggio a livello. Poco dopo, è intervenuto sul posto anche il personale delle Ferrovie dello Stato che ha ripristinato l’impianto.

Dopo circa 45 minuti, liberata e rimessa in sicurezza l’area e ottenuto il nulla osta da parte del Compartimento della Polizia Ferroviaria Umbria – Marche – Abruzzo, gli operatori hanno fatto riprendere la viabilità stradale e ferroviaria.

“Si tratta di un problema annoso – denuncia la capogruppo comunale della Lega di Bastia Umbra, e consigliera provinciale, Catia Degli Esposti – quello della necessità di un intervento per eliminare il sottopasso. Pratica in mano della Provincia. Prima si ragionava sulla possibilità di progettare un sottopasso, poi su un cavalcavia per il superamento dei binari”. Ma ancora nulla è stato fatto. “Presenterò una interrogazione in Provincia – annuncia Catia Degli Esposti - per fare il punto della situazione e sollecitare la soluzione del problema così da evitare disagi e, come visto, situazioni di grande pericolo”.