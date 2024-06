Assisi, barista getta il vetro nei cassonetti per disturbare il vicino e finisce in tribunale

L’inimicizia con il vicino degenera nella guerra del rumore quando si gettano i rifiuti, con bottiglie che fragorosamente precipitano dall'alto nel cassonetto.

Il titolare di una esercizio commerciale di Santa Maria degli Angeli è finito sotto processo per molestie e disturbo alle persone per avere “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per petulanza o, comunque biasimevole motivo” arrecato “molestia e disturbo” al vicino “tramite il rumore causato del versamento di rifiuti di varia natura, in particolare cartone e vetro, nei cassonetti, nelle ore notturne”.

Episodi avvenuti tra il 24 giugno del 2021 e il 26 gennaio del 2022. Le parti sono rappresentate dagli avvocati Elisabetta Curioso Mammoli, Marco Piazzai e Alessandro Bacchi. Il procedimento si è concluso con una dichiarazione di non punibilità per lieve tenuità del fatto.