Barista aggredito a sediate in centro storico, l'aggressore potrebbe tornare libero per incapacità di intendere e volere

Aggredisce un commerciante del centro storico di Perugia, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, danneggia la porta dell’esercizio commerciale e poi si scaglia contro gli agenti che lo fermano poco lontano.

Dopo un mese di carcere l’uomo, un brasiliano senza fissa dimora, potrebbe lasciare il carcere, per quanto pericoloso, in quanto ritenuto incapace di intendere e volere sia al momento del compimento dell’aggressione sia per la capacità di stare in giudizio.

L’indagato, difeso d’ufficio dall’avvocato Dario Epifani, ha diversi precedenti di polizia e procedimenti penali in corso per furto in abitazione, traffico e spaccio di stupefacenti, violenza sessuale, stalking. È stato arrestato per l’aggressione, con lesioni gravi, ai danni di un commerciante del centro storico di Perugia il 5 giugno scorso. Quella mattina intorno alle 5 i titolari del bar, marito e moglie, stavano sistemando i tavolini esterni e si preparavano ad iniziare la giornata quando l’uomo, un brasiliano senza fissa dimora, si è avvicinato e ha iniziato a infastidire i due. Compreso che l’uomo era pericoloso, i due si sono chiusi nel bar, ma l’uomo ha preso una delle sedie del locale e ha iniziato a sbatterla contro la porta, mandandola in frantumi. Il barista è uscito, ma ha ricevuto tre colpi di sedia sulle spalle e una sediata in testa, riportando una vistosa ferita sulla fronte e la probabile frattura del naso e dell’arcata sopraccigliare.

L’uomo è stato poi arrestato dalla Polizia che lo ha rintracciato in piazza IV Novembre.

In questo mese in carcere l’uomo è stato tenuto in isolamento in quanto non in grado di partecipare alle attività e momenti di socialità in carcere senza combinare guai, sotto controllo medico, dimostrando di fatto l’incapacità di intendere e volere. Proprio una richiesta in tal senso verrà avanzata al giudice nel prosieguo della direttissima in programma l’8 luglio: giudizio abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica sulla capacità di stare in giudizio. Da quanto trapela dal carcere il soggetto è stato seguito dal personale sanitario e da un professionista esterno e tutti concordano sulla incapacità, ma anche sulla pericolosità sociale del soggetto. Il percorso al termine del processo di un probabile ricovero in una Rems, però, appare scarsamente fattibile.