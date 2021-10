Dopo uno stop per pandemia, i Baracconi sono tornati a Pian di Massiano: 124 attrazioni, le norme per entrare nel Luna Park

Un po' di sole, tantissime famiglie e soprattutto tanta voglia di tornare alla vita norma dopo un lungo stop - soprattutto per i più giovani - per via della pandemia da Covid. Il luna park, ovvero per i perugini i Baracconi, sono ritornati ad essere la stupenda macchina del divertimento di sempre. In campo 124 attrazioni, capaci di incuriosire e divertire utenti di varia età, dai più piccoli agli adulti, e 16 stand di gastronomia e dolci. Il luna park sarà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 24; nei festivi anche la mattina dalle 10 alle 13 circa. Le giostre rimarranno a Perugia fino al 7 novembre salvo eventuale proroga, su provvedimento del Comune, fino al 14 novembre.

Il presidente della commissione interna dei baracconi ha precisato che sono state applicate “tutte le linee guida e le normative anti-Covid. L’ingresso, dai 12 anni in su, è consentito indossando la mascherina e con green pass o tampone effettuato nelle 72 ore precedenti. Pensiamo che i visitatori saranno intelligenti e pronti a collaborare, sanno che le regole servono a tutelare tutti”. Il responsabile per la sicurezza del luna park, Fausto Lemmi, ha sottolineato che i totem collocati ai varchi principali, oltre alla mappa delle attrazioni, riportano le norme a cui attenersi, richiamate anche attraverso la diffusione sonora. All’ingresso di ogni giostra sono allestite postazioni con disinfettante, dopo ogni giro si provvederà alla pulizia e a fine giornata a una vera e propria sanificazione.