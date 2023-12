La bolletta del bar dell'ospedale pagata con i soldi dei contribuenti: tutta colpa di un contatore non installato

Il bar dell’ospedale non ha pagato le bollette dell’energia elettrica per almeno 1 milione di euro. Per la Procura di Perugia non ci si trova davanti ad illeciti penali e, sembrerebbe, che l’Azienda ospedaliera e la cooperativa che gestisce il locale abbiano trovato un accordo per la metà dell’ammontare, ma per la Procura della Corte dei conti bisogna indagare per spreco di denaro pubblico. La notizia è riportata dai quotidiani locali.

La vicenda ruota attorno al contratto di appalto e alle voci su oneri e costi. Alla cooperativa che gestisce il bar spetterebbe anche il pagamento delle utenze, come la fornitura di energia elettrica, dell’acqua e del riscaldamento. Voci che andrebbero scomputate dai costi dell’ospedale tramite contatori separati. Sembrerebbe che per l’energia elettrica non sia mai stato installato il contatore per conteggiare, appunto, i consumi del bar tra macchina del caffè, frigoriferi, freezer e cucina. Da qui le bollette accumulate nel tempo fino alla cifra di 1 milione di euro.

Per la Procura della Corte dei conti ci si troverebbe di fronte a un danno erariale e di immagine, sia per quanto riguarda i consumi non pagati sia per i controlli non effettuati sull’installazione del contatore e sul perché nessuno ha mai fatto presente il mancato pagamento delle bollette da parte del privato e onorate dall’ospedale, cioè dalla comunità intera.