Sterilizzazione e strumenti chirurgici in ospedale, il Tar annulla il bando da 40 milioni di euro

Il Tribunale amministrativo regionale per l' Umbria ha annullato “la procedura ristretta per l'affidamento della gestione del servizio di sterilizzazione interaziendale e fornitura di strumentario chirurgico a noleggio per la Ausl Umbria 1, Ausl Umbria 2 e Azienda Ospedaliera di Terni”.

Il bando pubblicato in data 23 agosto 2018 prevedeva un appalto della durata di 60 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi e per il valore complessivo di 43.569.645 di euro (di cui 31.121.175 di euro per la durata quinquennale e 12.448.470 di euro per l’eventuale rinnovo biennale).

All’esito della prequalifica erano stati ammessi alla selezione quattro operatori economici e il 23 giugno 2020 si procedeva all’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche. Il 19 aprile 2021 un operatore veniva escluso per mancato superamento del punteggio tecnico minimo e si stilava la graduatoria.

L’offerta del secondo operatore in graduatoria, però, veniva considerata “anormalmente bassa” e la gara era aggiudicata al primo operatore.

Da qui iniziava la battaglia legale basata sul “travisamento dei presupposti fattuali e giuridici, difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, violazione dei principi di libera concorrenza e par condicio” per quanto riguardava l’assegnazione dei punteggi attribuiti all’aggiudicataria sotto una pluralità di profili.

Secondo i giudici amministrativi “va evidenziato che la graduatoria formulata all’esito della procedura de qua contempla due soli operatori, peraltro separati da un minimo scarto in termini di punteggio”. Quanto al ricorso principale non sussistono i motivi per l’accoglimento, basandosi esclusivamente sul costo della manodopera interna.

Sono importanti, invece, i ricorso incidentali con i quali si presenta un “gruppo di censure, reciprocamente escludenti” e “vertenti sul mancato rispetto nelle rispettive offerte dei requisiti minimi per il servizio di sterilizzazione”.

Queste censure sono da accogliere per quanto riguarda “la gestione del servizio di sterilizzazione” e la tenuta del percorso “sporco/pulito”. Solo che accogliendo le censure entrambi gli operatori rimasti in gara sarebbero da escludere.

Ne consegue l’annullamento degli atti e “la necessità di riedizione della gara”.