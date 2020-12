Aperto il bando per formare operatrici nei centri anti-violenza sulle donne: 50 posti a disposizione

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al “Corso di formazione per operatrici/volontarie che svolgono -o intendono svolgere- attività nei Servizi delle reti territoriali interistituzionali regionali, preposti alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere”, organizzato dalla Regione Umbria, dal Centro per le Pari Opportunità, dalla Scuola umbra di Amministrazione pubblica e in collaborazione con l’Associazione ‘Libera…Mente Donna’. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 9 dicembre 2020 alle ore 12. Il corso è a numero chiuso: è prevista l’ammissione di un massimo di 50 donne. Per l'approfondimento e modello di domanda al link relativo all’Avviso nel sito del Centro per le pari opportunità della Regione Umbria https://www.regione.umbria.it/la-regione/formazione.

I moduli formativi, tenuti da esperte del settore, saranno finalizzati sia all’approfondimento degli aspetti storici, culturali, psicologici della violenza contro le donne, sia alla conoscenza degli aspetti più strettamente legati all’accoglienza e alle attività dei Centri antiviolenza, per la condivisione di metodologia, prassi operative e strumenti di lavoro. Il corso di formazione è “finalizzato a fornire e certificare una conoscenza specifica e un approfondimento del fenomeno della violenza di genere” allo scopo di “fornire alle corsiste gli strumenti necessari per rispondere in maniera puntuale - e sulla base delle opportunità e delle procedure in atto all’interno delle reti territoriali - alle esigenze delle donne che subiscono violenza al fine di offrire loro informazioni, sostegno e accoglienza e la possibilità di intraprendere percorsi di autonomia libere dalla violenza”.

Il percorso “prevede una fase di formazione teorica della durata di 96 ore ed un tirocinio formativo della durata di 76 ore, da svolgersi nell’arco di due mesi presso i Centri Antiviolenza residenziali e non residenziali gestiti dall’Associazione Liberamente…Donna sul territorio regionale e 8 ore di attività seminariale. Il percorso formativo integrale - composto da: formazione teorica, tirocinio e attività seminariale - avrà una durata complessiva di 180 ore”. La partecipazione è “interamente gratuita per le corsiste”