CHIESA Un aiuto per famiglie in difficoltà a causa del Covid: borse di studio per la scuola, il bando

Un aiuto concreto rivolto a studenti e famiglia per affrontare gli effetti devastanti del post-Covid. C’è tempo fino al prossimo 7 agosto per partecipare al bando del progetto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve “La scuola, il nostro futuro”. Per l’Anno scolastico 2020/2021 la Caritas assegnerà 250 contributi del valore di 200,00 euro cadauno, per un totale di 50.000 euro così ripartiti: 100 contributi per l’acquisto di libri di testo; 50 per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee extraurbane); 50 per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare); 50 per l’acquisto di corsi di attività sportive. L’iniziativa è finanziata da fondi propri della Caritas diocesana e da eventuali donazioni di privati e di fondazioni, imprese…, che vorranno contribuire a contrastare la povertà educativa.

«Un fenomeno in aumento in Italia è quello della povertà educativa – ha commenta il direttore della Caritas diocesana, il diacono Giancarlo Pecetti –, che vede l’Umbria collocarsi immediatamente a ridosso delle regioni con un indice superiore alla media nazionale. Dal nostro osservatorio di “frontiera” ci rendiamo conto, quotidianamente, di come molte famiglie vedano contrarsi il proprio reddito a causa degli effetti generali delle misure di contenimento del “Coronavirus” e non vorremmo che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze».

Fasi del progetto e a chi è rivolto. Sono due le fasi distinte del progetto. La prima è rivolta ad alunni che passano dalla scuola Secondaria di I grado (Media) alla scuola Secondaria di II grado (Superiore), per l’assegnazione di 100 contributi per l’acquisto di libri di testo e di 50 contributi per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee extraurbane), le cui domande di partecipazione al bando vanno fatte pervenire alla Caritas diocesana entro il 7 agosto 2020. La seconda fase del progetto è rivolta ad alunni che passano dalla scuola Primaria (Elementare) alla scuola Secondaria di I grado (Media), per l’assegnazione di 50 contributi per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare) e di 50 contributi per l’acquisto di corsi di attività sportive, le cui domande di partecipazione al bando vanno fatte pervenire sempre alla Caritas diocesana dal 20 settembre al 20 ottobre 2020.

Partecipazione al bando. Per i requisiti all’assegnazione dei suddetti 250 contributi (elargiti ad alunni e ad alunne residenti nei comuni che ricadono territorialmente nell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve), per le modalità di partecipazione al bando e per conoscere procedure di selezione, graduatorie ed erogazione del contributo, consultare il sito: https://www.caritasperugia.it/progetti/ , dove è scaricabile l’avviso della prima fase del progetto e il relativo modulo della domanda di partecipazione.