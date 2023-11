Concorso per bidella, ma lei ha lavorato come cuoca alla mensa della scuola: bocciata

Esclusa dal bando per l’assunzione a tempo indeterminato come bidella, fa ricorso al Tribunale amministrativo dell’Umbria sostenendo di avere tutti i requisiti. Per i giudici amministrativi ha ragione per quanto riguarda il tempo di servizio prestato nella pubblica amministrazione, ma non sarebbe quello specificato nel bando.

La ricorrente, difesa dall’avvocato Giuseppe Caforio, ha contestato l’esclusione “dalla procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia”, chiedendo l’ammissione “nella graduatoria della procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia e ad essere assunta in servizio, nonché del diritto ad ottenere il risarcimento per equivalente mediante pagamento di una somma corrispondente al danno subito nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica”.

La procedura selettiva per titoli era finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che avesse svolto “per almeno cinque anni, anche non continuativi, nei quali dovevano essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi”.

La ricorrente è stata esclusa in quanto non avrebbe quei titoli, mentre lei sostiene di avere il diploma di scuola secondaria di primo grado, di aver svolto “servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi”, rispettando anche il complesso calcolo di cumulo di mesi e frazioni di mese “ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del requisito di partecipazione relativo all’anzianità di servizio quinquennale”.

I giudici amministrativi, però, analizzando i dati dell’Inps hanno visto che la ricorrente ha “svolto mansioni di operaia ausiliaria addetta alle pulizie e sporzionamento pasti presso le scuole dell’infanzia, materna e primaria” per conto di una cooperativa (e questo rientra nei requisiti del bando), di aver lavorato per una cooperativa per la pulizia di uffici pubblici, comprese alcune scuole (e anche questo è tra le richieste del bando), ma una parte del servizio quinquennale, sarebbe stato svolto come aiuto cuoca presso il reparto mensa di una scuola o come addetta al trasporto e ai servizi mensa.

Secondo il Tar quel periodo di servizio non si può computare ai fini del concorso e quindi l’esclusione è corretta.