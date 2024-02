Razzie in ville, bar e aziende: banda dei furti sotto processo, ma a undici anni dai fatti slitta ancora la sentenza

Sedicimila litri di gasolio, 41 autovetture rubate, bar e tabaccherie svaligiate. Dopo 11 anni ancora non si è arrivati alla sentenza di primo grado per il procedimento a carico della banda di razziatori inchiodati dalla Squadra Mobile di Perugia dopo la commissione di 43 furti in bar, tabaccherie, concessionarie auto, aziende, abitazioni private, commessi in Umbria, Lazio e in Toscana tra l’aprile e l’agosto del 2013.

I 19 imputati, tutti rumeni e albanesi difesi dagli avvocati Pasquale Perticaro, Gianluigi Raponi, Maria Antonietta Salis, Annarita Guerri, Daniela Paccoi, Guido Rondoni, Katia Mercuri, Claudia Orsini, Nicodemo Gentile, Antonio Cozza, Attilio Piacente, Candida D’Ambrosio e Giuseppe Berellini, sono accusati di avere rubato auto, trattori, attrezzi edili, attrezzi per il giardinaggio, tabacchi, cellulari, televisori, computer, macchine fotografiche, lavatrici, lavastoviglie e 16mila litri di gasolio.

Secondo la Procura di Perugia la banda dei furti aveva un capo giovanissimo, ma già autorevole. Il capo, all’epoca 25enne, era considerato un vero imprenditore del crimine: decideva dove colpire, dava ordine quale squadra mettere in campo per le spaccate a secondo delle difficoltà del colpo e delle competenze degli uomini a disposizione. Lui riciclava i soldi della refurtiva in direzione Roma per acquistare droga poi da rivendere a Perugia e gestiva anche un giro di prostituzione.

I furti accertati dal 15 aprile al 31 agosto 2013 sono stati 43: 32 a Perugia e hinterland e 11 in toscana. Quattro le case svaligiate, 4 tabaccherie e bar, 4 concessionarie auto e 30 varie aziende. Il personale della Squadra Mobile aveva effettuato 15 perquisizioni recuperando televisori, scatoloni di sigarette, altrettanti gratta e vinci, motoseghe, trapani, trattori, attrezzi da bricolage e decine di canne da pesca. Recuperati anche gioielli, oro e denaro contante, frutto delle visite in villa.

L’udienza di oggi era prevista per la discussione, ma è stata rinviata per l’adesione degli avvocato all’astensione proclamata dalla Camera penale a livello nazionale.