Furti a raffica nelle abitazioni, banda individuata con il dna lasciato su un vetro della finestra: 4 sotto processo

Una banda di quattro persone è sotto processo, a dieci anni dai fatti, per una serie di furti in abitazione avvenuti a Gualdo Tadino nel corso della primavera del 2013.

I ladri vennero identificati dai Carabinieri grazie al dna lasciato all’interno di un’automobile rubata e abbandonata, con la refurtiva all’interno, dopo un colpo a maggio del 2013.

I quattro imputati, due uomini e due donne di età compresa tra 30 e 40 anni, italiani di etnia rom, sono difesi dagli avvocati Annalisa Rosi Cappellani e Andrea Galmacci, sono accusati di essersi introdotti all’interno di diverse abitazioni “mediante effrazione di finestre poste al primo piano” e di essersi impossessati “di monili e oggetti preziosi in oro”, rovistando nei cassetti e negli armadi dei proprietari delle case.

In un caso la banda era stata intercettata nella zona di Nocera Umbra a bordo di un’auto rubata. I ladri avevano abbandonato la vettura nella campagna gualdese, con la refurtiva (oro e fucili da caccia). L'auto era stata sottoposta sotto sequestro per i rilievi delle impronte. Nell’auto erano state rinvenute tracce di dna che coincidevano con quelle trovate in una casa svaligiata, dove uno dei ladri si era ferito con il vetro di una finestra.

Il dna, e le testimonianze di alcuni cittadini che avevano visto delle figure allontanarsi dall’abitazione svaligiata, aveva condotto gli investigatori a bussare a casa di una giovane rom e di una sua parente. Poi erano stati individuati anche gli altri due imputati. In aula, a dieci anni dai fatti, sono stati riuniti quattro procedimenti per altrettanti colpi avvenuti in quel periodo e con le stesse modalità.