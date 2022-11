Banconote false vicino al registratore di cassa del bar, nel portafoglio e in auto: nei guai commerciante

Soldi falsi nel registratore di cassa, ne portafoglio e in auto. Il titolare di un bar di Perugia è finito sotto processo con l’accusa di possesso, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

L’imputato, un perugino di 44 anni, è stato condannato in primo grado e in appello a 1 anno e 2 mesi di reclusione “per avere egli detenuto, al fine della spendita, banconote contraffatte all'interno del locale ... gestito dallo stesso imputato, oltre che nella sua auto e nel portafogli”.

La difesa ha presentato ricorso per Cassazione contestando l’esclusione, da parte dei giudici, dell'ipotesi del falso grossolano, “atteso che gli agenti della Questura di Perugia, già a un primo, superficiale sguardo, avevano notato la difformità delle banconote rinvenute nel corso della perquisizione rispetto all'originale modello di banconota”.

Per la difesa “la grossolanità della contraffazione delle banconote in parola sarebbe tale da integrare la fattispecie del reato impossibile” non già quella prevista dall’articolo di legge contestato. In altre parole, le banconote erano fatte così male che se ne sarebbe accorto chiunque.

Le banconote, inoltre, non sarebbero state rinvenute nel registratore di cassa, ma in un contenitore posizionato nei pressi, chiara intenzione di non volerle utilizzare per dare il resto ai clienti.

Per la Cassazione il primo motivo di ricorso, quello sulla fattura delle banconote, è infondato e va respinto in quanto “la falsità in esame non è immediatamente riconoscibile” e solo dietro un accertamento tecnico di un esperto è possibile dichiararne la falsità.

Anche il secondo motivo di ricorso, quello “dell'esclusione della finalità di utilizzazione” non è ragionevole.

I giudici di Perugia, però, hanno sbagliato, secondo la Cassazione, nell’applicare la continuazione del reato legata al fatto che le banconote erano nel bar, nel portafoglio e in auto. Per i giudici il reato si è consumato in un unico momento, cioè quando l’imputato è entrato in possesso delle banconote.

Ne discende l’annullamento della condanna, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per un nuovo giudizio.