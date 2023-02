Vuole pagare con il bancomat, la transazione viene rifiutata e lui dà di matto. Dà in escandescenza e inizia a urlare contro il dipendente del negozio, poi insulta e minaccia i poliziotti. È successo in un negozio di Perugia e gli agenti hanno denunciato un 58enne - cittadino italiano - per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.