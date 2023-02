"Cartello" tra le banche sulle norme delle fidejussioni, il Tribunale annulla il decreto ingiuntivo

Le banche fanno “cartello” per quanto riguarda le norme fidejussorie e il Tribunale di Perugia annulla un decreto ingiuntivo a carico di un’azienda e dei soci.

L’azienda e i soci, assistiti dall’avvocato Alessandro Bacchi, a causa della crisi finanziaria si trova a dover affrontare dei problemi di liquidità e una esposizione bancaria, con un istituto di credito, di circa 280.000 euro.

La banca aveva subito azionato lo strumento del decreto ingiuntivo per recuperare il credito, sia nei confronti della società sia dei soci in quanto fidejussori.

Un’azione che ha messo in difficoltà i soci perché sono stati subito segnalati alla Centrale rischi come cattivi pagatori, che di fatto gli ha reso impossibile l’accesso al credito bancario.

Con l’avvocato Bacchi viene fatta opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che le fidejussioni poste a garanzia dei soci non erano regolari in quanto il sistema bancario aveva, di fatto, creato un “cartello”, per cui le stesse erano tutte uguali, identiche a quelle consigliate dall’Associazione bancaria italiana. Cosa che avrebbe comportato un effetto distorsivo del mercato e della concorrenza, in quanto un imprenditore, indipendentemente dalla banca alla quale si fosse rivolto, avrebbe ottenute le identiche onerose condizioni contrattuali. E così era accaduto ai soci dell’azienda.

Il Tribunale civile di Perugia ha dichiarato, con sentenza, e accertato che le fidejussioni rilasciate nel caso concreto erano collegabili ad una intesa restrittiva del mercato, un “cartello”, e le ha quindi annullate.