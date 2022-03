Soldi e attrezzature sportive sparite, in otto sotto processo per bancarotta del colosso commerciale dello sport

L’inchiesta legata alla chiusura di una conosciuta catena dei negozi di abbigliamento sportivo si è chiusa dopo otto anni di processo, a Prato, con una pioggia di assoluzioni, nel 2017. Il fallimento si trascina dietro la chiusura di numerosi negozi in provincia di Arezzo (anche qui tutti assolti), a Perugia, Rovereto, Folgaria.

Al Tribunale penale di Perugia, invece, è ancora fermo il procedimento con otto imputati, difesi dagli avvocati Paola Giovanna Lai, Francesca Arcangioli, Barbara Sodi, Claudio Sgambato e Giuseppe Stellato.

Secondo l’accusa avrebbero contribuito al fallimento della società e alla bancarotta, sottraendo beni e denaro simulando affitti e cessioni di ramo d’azienda.

In particolare avrebbero stipulato un contratto d’affitto per il negozio nel centro Quattro Torri, “convenendo un canone annuo di 20.000 euro, da ritenersi assolutamente irrisorio considerato l’avviamento commerciale”. Nello stesso contratto d’affitto, inoltre, “tutti i crediti e debiti per rapporti sorti prima della stipula” sarebbero dovuti gravare “sulla società affittante”.

Alla società che aveva preso in affitto, però, “era trasferita tutta la merce presente nell’esercizio commerciale” attraverso un contratto estimatorio, ma senza indicare il valore commerciale della merce stessa, anche se “le rimanenze erano iscritte nel bilancio della fallita per un valore pari a 2.015.766 euro”.

La Procura contesta anche la tenuta dei dei libri contabili in maniera tale “da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”.

Il fallimento della Tacconi sport è stato dichiarato nel 2010. Il procedimento perugino è arrivato in aula nel 2016 e oggi l’udienza non si è tenuta per l’impedimento di uno dei giudici del collegio.