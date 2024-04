Bancali a prezzi stracciati, ma è una truffa: minacciato l'acquirente che ha chiesto la restituzione del denaro

Bancali in vendita a prezzi stracciati, ma non li consegna e quando l’acquirente lo chiama riceve solo minacce.

L’imputato, difeso dall’avvocato Dario Epifani, prova a farsi ridurre la pena di 2 anni dalla Corte d’appello, contestando la ricostruzione accusatoria.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe architettato la truffa consistita “nel costituire una ditta individuale di import/export di legname” e poi di aver inviato delle mail con offerte commerciali a diverse società che avevano bisogno dei bancali per il trasporto di mobili, cucine, stufe e caminetti.

Nella mail si prospettava un “vantaggio nella vendita di bancali usati”. Una volta concluso l’affare avrebbe chiesto un anticipo da versare con bonifico su un conto corrente, ma una volta incassati i soldi non avrebbe mai evaso gli ordini. Anche perché non era neanche in possesso dei bancali pubblicizzati.

Quando un acquirente ha chiamato chiedendo la consegna dei bancali o la restituzione del denaro, sarebbe stato minacciato. Da qui la denuncia per truffa e minacce e la condanna in primo grado.