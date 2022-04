Interessi sugli interessi, banca ripaga con mezzo milione di euro il cliente danneggiato

Conti correnti con il trucco, la banca paga mezzo milione di euro prima della sentenza.

Una società perugina, difeso dall’avvocato Daniele Fantini, ha portato in tribunale la banca per un contenzioso relativo a due conti correnti aperti dall’azienda, ma che ne corso del tempo avrebbero rivelato dei problemi di gestione, di spese e di interessi.

Secondo il legale dell’azienda ci si troverebbe di fronte a illegittime annotazioni di interessi anatocistici (cioè operazioni con cui la banca aggiunge alla somma capitale di un proprio credito gli interessi su di esso maturati per poi prendere tale importo complessivo come base per calcolare nuovi interessi sullo stesso, gli interessi sugli interessi, insomma), ma anche irregolarità per quanto riguarda commissioni varie ed altri oneri.

L’istituto bancario ha preferito non arrivare alla sentenza, che con molta probabilità la avrebbe vista soccombere visto l’esito favorevole alla società della consulenza tecnica, e ha quindi deliberato un’offerta transattiva di 520mila euro a favore dell’azienda.