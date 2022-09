Bimbo camminava completamente nudo per la strada, salvato dai passanti e dai carabinieri: molti gli aspetti ancora da chiarire, scatta l'indagine

Completamene nudo, smarrito, incapace di chiedere aiuto. Camminava per la strada esponendosi al rischio di essere investito dalle auto in transito. Per fortuna residenti e automobilisti hanno avvertito della sua presenza sulla strada pe Ponte D'Oddi. I carabinieri così hanno potuto aiutare un bambino di 7 anni, completamente nudo, che si era allontano dalla casa di un parente a cui era stato affidato dai genitori. Il piccolo, da quanto si è appreso, è affetto da autismo. Oltre ai carabinieri anche alcuni residenti hanno rassicurato, rifoccilato e vestito il piccolo che era scosso ma in buone condizioni. Dalle indagini si è scoperto che era riuscito ad aprire la porta di casa ed allontanarsi. Questa una prima ricostruzione di parte. Una situazione limite, con molti interrogativi ancora da chiarire sulla sorveglianza, che ha spinto i Carabinieri a segnalare ai servizi socialie e alla magistratura per minori di Perugia per gli ulteriori provvedimenti del caso. Molti gli aspetti da chiarire di questa vicenda: perchè il bambino era nudo quando si è allontanato? Da quanto era in strada? E soprattutto le forze dell'ordine erano state avvisate di questo allontanamento?