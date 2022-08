E' umbro il bambino gravemente ferito al collo e alla testa da un cane: ricoverato d'urgenza a Torrette di Ancona

Resta in gravi condizioni il bambino di due anni - residente con la famiglia a Nocera Umbra - che ieri sera a Fabriano, in provincia di Ancona, all'interno di una abitazione è rimasto gravemente ferito dopo l'aggressione di un cane. Le sue condizioni di salute sono apparse subito serie per via delle profonde ferite al collo e alla testa. Il bimbo è stato trasferito con elisoccorso all'ospedale di Ancona Torrette dove i medici hanno operato per ore per arginare le ferite e scongiurare il peggio. Intanto è stato aperto un fascicolo di inchiesta da parte della magistratura ed è quindi ancora tutta da definire la dinamica dell'aggressione. Il fatto è avvenuto all’interno di un’abitazione del fabrianese poco prima delle 20 e l’allarme è stato lanciato al numero unico di emergenza 112 dagli stessi genitori del piccolo.