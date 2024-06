Ballottaggio, Orsini (Acopolis): Fare chiarezza sull'utilizzo a scopo elettorale della lista "privata" dei possessori della 104

L'associazione Acropolis - storica realtà culturale di Perugia - ha inviato al nostro giornale un interveto a riguardo della campagna elettorale per il ballottaggio a Peruga dove si chiede al centrodestra e la magistratura di fare chiarezza sul presunto utilizzo delle liste private sui possessori della legge 104. La coalizione per Scoccia ha annunciato un esposto dopo aver raccolto testimoniane e audio delle telefonate che, a loro parere, riportano al comitato della rivale Ferdinandi. Come sempre noi restiamo a disposizione per la replica del centrosinistra. Buona lettura

di David Andrea Orsini - Vice Presidente Acropolis (foto in fondo)

Alla luce degli eventi riportati in questi giorni, che hanno connotato in maniera negativa e brutta questa accesa campagna elettorale, possiamo annoverare al primo posto,le chiamate ai possessori della 104, per fare Propaganda Elettorale del centro sinistra. Mi auguro che si faccia immediata chiarezza. Come se non bastasse l’aver creato una lista elettorale dal nome Sanità, già di per sé quasi una frode elettorale, dato che le esigue competenze dei Sindaci sono state demandate quasi per la loro interezza alle Regioni, tramite il titolo quinto della Costituzione.

Forse confidavano nel fatto che qualche anziano o persona fragile, ci cascasse e credesse davvero che si potessero effettuare chissà quali miracoli dando loro il voto? Per non parlare della esigua credibilità di certa gente, spenta ormai da anni, che si ripropone in politica come nuova alternativa, quando di nuovo non ha assolutamente nulla. Questi soggetti, per fortuna, appartengono al passato e li devono rimanere.