Abbandona l'anziana assistita, sbaglia i farmaci e non cura l'igiene: badante sotto processo

Una badante di 55 anni, originaria della Bulgaria, è finita sotto processo con l’accusa di abbandono di persona incapace e minacce.

L’imputata, difesa dall’avvocato Pietro Gigliotti, era stata assunta regolarmente come badante “incaricata di provvedere alla cura” di un’anziana signora, “invalida al 100%”, ma avrebbe disatteso “al proprio dovere abbandonando l’anziana; in particolare non preparandole il cibo, non assistendola nell’igiene quotidiana e sbagliando la somministrazione dei farmaci, nonché allontanandosi saltuariamente dall’abitazione e lasciando sola l’anziana”. Fatti avvenuti tra il giugno e l’agosto del 2017.

La Procura di Perugia contesta alla donna anche l’accusa di minacce nei confronti della figlia dell’anziana assistita, “pronunciando nei confronti della medesima la seguente frase: io sono capace da sola a fare il mio lavoro, tu devi stare zitta altrimenti ti ammazzo”.

Minacce che sarebbero state proferite il 16 agosto del 2017.