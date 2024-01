Azienda paga 300mila euro di contributi assicurativi non dovuti: vince due cause, ma non ottiene nulla perché è passato troppo tempo

Azienda versa i contributi all’Inail con un codice sbagliato, ma dopo tanti anni il diritto al risarcimento delle somme va in prescrizione.

L’azienda ha affrontato diversi gradi di giudizio contestando il pagamento dei premi obbligatori all’Inail, ottenendo il riconoscimento in primo grado e in appello a Perugia. Secondo i giudici l’azienda avrebbe avuto diritto alla restituzione della somma di 326.694,24 euro, oltre interessi legali dal 12 luglio 2011 al saldo, a titolo di premi indebitamente versati.

L’Inail non ci sta e ricorre in Cassazione, sostenendo che quei pagamenti, per quanto effettuati con i codici di inquadramento professionale sbagliati, o quanto meno non corretti e poi riconvertiti dall’Inps, erano dovuti e, in subordine, il risarcimento è ormai prescritto.

I giudici di Cassazione hanno ritenuto corretta solo questa parte, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza. Alla base del contenzioso c’è la sentenza della Corte di Cassazione, sfavorevole all’Inps e favorevole all’azienda che si era opposta “alla pretesa di pagamento dei contributi dovuti in base all’inquadramento, dei lavoratori, nel settore industria piuttosto che all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura”, ma secondo i giudici l’azienda sapeva “ben prima del 1997 (momento di adozione del provvedimento di riclassificazione dell’Inps)” che avrebbe potuto agire contro l’Inail “”per far valere il diritto al recupero dei premi versati in eccedenza” per il periodo 1987-1992. Non avendolo fatto, però, quel diritto “era oramai definitivamente prescritto”. Da qui l’accoglimento del ricorso dell’Inail e la dichiarazione della prescrizione per richiedere i 300mila euro pagati.