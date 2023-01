“Sei contro la Nato, attento che ti spezziamo le gambe”, sedicente generale dei Carabinieri minaccia sui social un avvocato perugino

“Sei contro la Nato, attento che ti spezziamo le gambe”, sedicente generale dei Carabinieri, nonché appartenente ai servizi segreti, minaccia sui social un avvocato perugino.

Il legale perugino era intervenuto in una pagina di Facebook in cui si parlava di geopolitica, conflitto russo-ucraino e altre vicende collegate ai conflitti nel mondo.

L’avvocato commentava alcune notizie, quando un soggetto, con nome e cognome, si è presentato come generale dei Carabinieri e appartenente ai servizi segreti, mettendo l’emoticon della risata sugli scritti del legale.

Il quale chiedeva conto di quella “risata” digitale e l’altro rispondeva: “Scrivi più caxxate tu che una mandria di bonobo. Vergonati!”.

L’avvocato scriveva “come ti permetti di parlare in questi termini, neanche mi conosci”. Il sedicente generale rispondeva: “Se vuoi metto il tuo cellulare, indirizzo e iban. Vedi di smetterla”.

Davanti allo stupore dell’avvocato l’altro soggetto proseguiva: “Sono pagato per indagare su gente come te. Ti seguiamo da mesi. Aspetta solo che il paese entri in guerra per vedere cosa ti aspetta”.

Scorrendo la discussione sui social il soggetto afferma di appartenere a un “Istituto per l’intelligence e i servizi speciali”, un gruppo che per sua stessa affermazione avrebbero il compito di porre in essere “aggressioni, pestaggi e violenze” a quanti divergono dal pensiero pro-Nato e pro-Ucraina.

E avvertiva l’avvocato di aver passato il suo “nominativo ai colleghi” di questo gruppo e “salutami i colleghi quando ti faranno visita”, utilizzando terminologia specifica (“trollone, sono un OF-8 delle forze armate e coordino i servizi Nato qui in Ucraina”). Per rendere meglio l’idea di quanto minacciato, avrebbe scritto che “a Bari qualcuno ha fatto un brutto ruzzolone dalla scale … ed è alla quarta operazione di ricostruzione del femore”.

L’avvocato perugino ha presentato formale querela e fornito tutti gli screenshot della discussione sui social chiedendo a forze dell’ordine e magistratura di avviare un’indagine.