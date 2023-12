La battaglia di Leo Cenci continua: "Con l'Onco-taxi portiamo anziani e persone sole a fare le terapie". L'appello per le donazioni

Avanti Tutta continua a lavorare per garantire una vita migliore alle persone con malattia oncologica. Tra le attività più utili fornite dalla Fondazione va sicuramente menzionato il servizio OncoTaxi, ideato nel 2017 da Leonardo Cenci per supportare quei malati autosufficienti ma in difficoltà nel raggiungere le strutture sanitarie per sottoporsi alle cure (chemioterapie e radioterapie). Un servizio a carico di Avanti Tutta con il sostegno della Fondazione Perugia e realizzato in convenzione con i vari comitati della Croce Rossa Italiana, che risiedono nel territorio della USL Umbria 1 e con OVUS Pubblica Assistenza di Corciano.

Dal 2017 le richieste di trasporto sono aumentate in maniera esponenziale, tanto da arrivare a sfiorare nel 2023 i 500 servizi. Numeri che testimoniano l’ottimo lavoro svolto dalla Fondazione, attraverso l’opera quotidiana di Noemi Puccetti e la necessità di trovare maggiori risorse per garantire la continuità e lo sviluppo del servizio stesso.

“Stiamo dando continuità – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Avanti Tutta, Federico Cenci – ad un’idea illuminante e carica di umanità di mio fratello Leonardo, che nel 2017 ha trasformato delle esigenze reali in un vero e proprio servizio, molto utile a tante persone che vivono la realtà della malattia oncologica. Lavoriamo ogni giorno, grazie al prezioso contributo di Noemi Puccetti, per rendere sempre più utile e fruibile il nostro supporto”.

Ancora una volta il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis ha elogiato l'associazione Avanti Tutta che continua a supportare l'Ospedale di Perugia in favore dei malati: “Non posso che complimentarmi - ha precisato lo stesso De Filippis – e ringraziare Avanti Tutta per questo servizio utile sul piano logistico e vorrei dire anche umano. L’Azienda Ospedaliera è orgogliosa di avere al proprio fianco realtà associative così attente alle esigenze delle persone malate e delle loro famiglie. Siamo a disposizione per collaborare e dare un ulteriore contributo di assistenza e vicinanza a chi ne ha bisogno”.

Il grande lavoro di Avanti Tutta è possibile soltanto grazie, oltre all'impegno direttore dei volontari, alle donazioni dei cittadini e delle imprese come ha ricordato Beatrice Santi, Vice Presidente di Avanti Tutta. In molti hanno voluto ricordare con aneddoti e battagli vinte dal mitico Leo Cenci che ha saputo mettere in piedi un'associazione che continua tutti i giorni a combattere il male e allo stesso tempo migliorare la qualità della vita dei malati e dei familiari.