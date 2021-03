L'autovelox della discordia sulla Flaminia finisce in Parlamento. Caparvi: "Strumento solo per fare cassa"

L'autovelox di Valtopina sulla strada statale Flaminia, dopo infinite polemiche, finisce anche all'attenzione della Camera dei Deputati grazie ad una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte dell'onorevole Virginio Caparvi, segretario della Lega e vice-sindaco del Comune di Nocera Umbra. L'autovelox di Valtopina sarebbe uno strumento, secondo le accuse, non per garantire la sicurezza stradale ma per fare cassa e stabilizzare l'entrate di un comune, quello proprio di Valtopina.

Un'accusa pesante che Caparvi motiva così: “Tutti noi abbiamo a cuore la sicurezza stradale, ma a nessuno sfugge che l’incidentalità su quel tratto di strada, requisito basilare per l’installazione di rilevatori di velocità, è estremamente bassa se non addirittura assente – spiega l’onorevole Virginio Caparvi - La scelta effettuata dal Comune di Valtopina appare dunque come un tentativo di consolidare la stabilità finanziaria dell’Ente piuttosto che garantire la sicurezza stradale dei transitanti i quali sono per la stragrande maggioranza cittadini dei comuni limitrofi e non del comune di Valtopina stante la scelta “furba” di posizionare detto rilevatore tra i due svincoli del comune".

Nell'interrogazione si chiedono chiarimenti al Ministro circa l’opportunità su un tale controllo vessatorio e di rivedere il limite di velocità di 70 km/h applicato su tutto il tratto stradale. "Sarà mia premura – conclude l’onorevole Virginio Caparvi - prendere un appuntamento con il vice

Ministro Alessandro Morelli, per illustrargli la questione di persona”.