Autovelox tagliato nella notte, "Fleximan" sbarca in Umbria

"Fleximan" colpisce in Umbria. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali nella notte tra il 5 e il 6 febbraio è stato danneggiato l'autovelox lungo la Flaminia, all'altezza di Eggi. Indagini in corso per individuare il responsabile.

L'autovelox era entrato in funzione a novembre 2023 registrando multe record. "Richiesto al Comune di Spoleto dall’Anas per garantire la sicurezza stradale, l’autovelox, tarato a 90 km/h e posizionato al km.129+880 della Flaminia in direzione Foligno-Spoleto, servirà a ridurre le situazioni di pericolosità dovute sia alla presenza del bivio Eggi - Acquasparta - Santo Chiodo, sia al restringimento della carreggiata e il conseguente obbligo di decelerazione", spiegava una nota del Comune di Spoleto.