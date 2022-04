Umbria, camion in fiamme: traffico in tilt

Un autoarticolato è stato avvolto dalle fiamme mentre percorreva il tratto umbro dell’autostrada del Sole in direzione sud, alcuni chilometri dopo il casello di Orvieto.

Fra il casello della Rupe e Attigliano si sono formati due chilometri di coda così come informa Autostrade per l’Italia. L’autista del mezzo pesante ha fatto in tempo a scendere prima che il fuoco divorasse il tir. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Orvieto per regolare il traffico e accertare le cause del rogo, oltre ai vigili del fuoco e personale di Autostrade per l’Italia.