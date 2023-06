Incidente di Torricella - Effettuata l'autopsia sul corpo del conducente, domani il funerale del 28enne

Sono stati fissati per domani, venerdì 2 giugno, i funerali di Julio Cesar Vera Quinonez, il 28enne che era alla guida della Ford Fiesta finita fuori strada a Torricella e in cui hanno perso la vita anche Nika Mishko e Ana Maria Tuja, di 16 e 15 anni. Le esequie si svolgeranno alle ore 9.30 nel santuario di Ponte della Pietra e la salma verrà tumulata nel vicino cimitero.

Sono iniziati oggi, invece, gli accertamenti sulle auto coinvolte nell’incidente di sabato sera in cui, oltre alle tre vittime, è rimasto ferito un giovane di 22 anni che viaggiava sul posto del passeggero dell’auto finita fuori strada.

È stato già accertato che il conducente deceduto guidava senza aver mai conseguito la patente, l’auto non era assicurata e non era stata sottoposta a revisione. I periti e i consulenti sono chiamati a stabilire le dinamiche del sinistro, la velocità e le eventuali responsabilità del conducente dell’altra vettura guidata da un 23enne indagato (un atto formale per svolgere gli accertamenti) per omicidio stradale, ma che potrebbe non avere alcuna responsabilità nel sinistro.

Il via libera al funerale è stato concesso dopo lo svolgimento dell’autopsia sul corpo del conducente e degli accertamenti tossicologici.