Automobilisti spericolati, neve sulle strade e incidenti: settimana di superlavoro per la Stradale

Controlli lungo le principali strade della provincia e, in particolar modo, sulla E 45. Tra i servizi pianificati dalla polizia stradale di Perugia, quelli finalizzati al controllo dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci e gli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera, con lo scopo di monitorare il rispetto delle norme di maggior impatto sulla sicurezza stradale, come lo stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Verificato anche il carico e i documenti di accompagnamento della merce.

I servizi di vigilanza hanno l’obiettivo di prevenire il fenomeno dell’alta velocità, delle manovre pericolose per la sicurezza degli utenti della strada e della circolazione, oltre al fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nell’ultima settimana, l’attività della Stradale è stata particolarmente intensa anche sul fronte dei soccorsi, per via delle numerose difficoltà causate dalle forti nevicate su tutto l’appennino.

L’impegno profuso dagli operatori, impegnati in servizio di pattuglia con turni h 24, ha consentito di monitorare 301 veicoli e 303 persone.

Nell’ambito dei controlli, gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 294 infrazioni – di cui 16 per eccesso di velocità; 1 per guida in stato di ebbrezza e 98 per violazioni della normativa sul trasporto merci - che hanno portato complessivamente a una decurtazione di 523 punti patente e al ritiro di 6 patenti di guida.

Oltre alle attività di monitoraggio, di fondamentale importanza sono state le attività di aiuto agli automobilisti in difficoltà. Le pattuglie, infatti, hanno effettuato 152 interventi per soccorso stradale e 16 per rilevamento degli incidenti.