Gubbio, autobus sfonda il parapetto di cemento di un parcheggio e colpisce due vetture

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio è intervenuta nel parcheggio sopraelevato di un centro commerciale per un autobus che ha sfondato il parapetto di cemento, rimanendo in bilico nel vuoto con la parte posteriore.

L'autobus ha anche colpito due vetture in sosta, all'interno di una delle quali si trovava una signora che è stata portata in ospedale per accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche l'autogru dei Vigili del fuoco proveniente dalla centrale di Perugia.