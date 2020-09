Blocca la corsa dell'autobus e inveisce contro l'autista, passeggero portato via dalla Polizia e denunciato

Blocca la corsa di un autobus e inveisce contro l'autista. Alla fine deve intervenire la Polizia che porta in Questura un cittadino straniero e lo denuncia per interruzione di pubblico servizio.

E' avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30 a Fontivegge, dove un autista di un autobus ha chiamato la Squadra volante per la presenza di un cittadino extracomunitario intento, con modi palesemente aggressivi, ad ostacolare, la marcia del mezzo in servizio notturno.

L’autista stava rallentando per fermarsi ad una fermata per la salita e discesa dei passeggeri, quando lo straniero si avvicinava alle porte anteriori e le colpiva per entrare, lamentandosi che l'autista non si era fermato alla fermata precedente. Per non far ripartire il mezzo, l'uomo si posizionava davanti all'autobus.

L’autista del bus chiamava la Polizia e all'arrivo degli agenti lo straniero, un ragazzo liberiano di 27 anni, urlava contro i poliziotti e contro l'autista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I poliziotti riuscivano a contenere il soggetto e portarlo in Questura dove veniva denunciato per interruzione di pubblico servizio.