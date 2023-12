Auto travolta dal treno al passaggio a livello, un ferito

Scontro tra un'auto e un treno.in transito nei pressi della frazione di Rigali di Gualdo Tadino. L'incidente si è verificato in serata in corrispondenza di un passaggio a livello. La polizia ferroviaria di Fabriano sta effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dell'auto affidandolo al personale del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Gubbio in codice di media gravità.