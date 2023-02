Auto sfrenata "a spasso" per il parcheggio del supermercato: bloccata da clienti e personale

Momenti concitati nel parcheggio del Conad di Pian di Massiano per un’automobile che si è sfrenata, finendo nelle corsie di marcia del grande parcheggio.

Il singolare incidente è avvenuto oggi verso le 17, quando un’autovettura parcheggiata davanti all’esercizio commerciale, ha iniziato a muoversi da sola, uscendo dagli stalli di sosta, attraversando il piazzale, in direzione della strada sottostante.

Non sarebbe mai finita di sotto, in quanto c’erano prima della strada le auto in sosta e poi una robusta ringhiera di ferro, ma avrebbe potuto travolgere qualcuno o danneggiare altre vetture.

La macchina è stata fermata da alcuni giovani che si trovavano a passare e, con l’aiuto di personale del Conad, è stata ricondotta negli stalli, mentre dagli altoparlanti del supermercato veniva lanciato un appello al proprietario (che si era dimenticato di inserire il freno a mano e lasciare la marcia inserita).