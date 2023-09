Auto sfregiata nel parcheggio davanti all'ospedale di Perugia

Parcheggia l’auto davanti all’ospedale e quando torna trova la fiancata devastata con un chiodo o una chiave.

È la disavventura di un professionista perugino che questa mattina è andato al Santa Maria della Misericordia per fare visita a un parente ricoverato. Trovando posto nelle aree antistanti all’ospedale. Uno stallo libero tra un suv e un furgoncino, un po’ stretto, ma all’interno delle strisce.

Dopo la visita, tornando all’auto, si accorge che il suv non c’è più, mentre il furgone è ancora al suo posto. Giunto davanti al lato passeggero la scoperta del danno: la fiancata interamente rigata con un oggetto appuntito. Un danno da almeno 500 euro secondo il carrozziere.

Sentito il personale all’ingresso dell’ospedale, il professionista ha scoperto che non ci sono telecamere di sorveglianza nel parcheggio anteriore, mentre sono in funzione sul lato dell’Università.

Che sia stato il proprietario del suv? Non è dato saperlo, ma è ipotizzabile che sia stato qualcuno agitatosi per il parcheggio troppo stretto tra i mezzi. E non è la prima volta che accadono episodi simili, cui si aggiungono finestrini spaccati e portiere forzate per compiere furti all'interno dell'abitacolo.