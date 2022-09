Auto 'sospetta' fermata per un controllo: maxi multa e veicolo 'sequestrato'

Auto 'sospetta' fermata per un controllo dalla polizia di Perugia: maxi multa e veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

A bordo dell'auto una donna di 35 anni e un uomo di 39, entrambi cittadini stranieri. La conducente guidava senza aver mai preso la patente, l’auto era priva della revisione. E non è finita qui. La 35enne è risultata destinataria di un provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Milano lo scorso gennaio. Il passeggero, invece, è risultato gravato da un provvedimento di rintraccio per identificazione e notifica di alcuni atti emesso dal Compartimento della Polizia Stradale di Milano.

Per la donna è scattata la maxi sanzione prevista dagli articoli 116 e 80 del Codice della Strada. La 35enne, spiega la Questura di Perugia, è stata messa a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per ulteriori accertamenti in merito alla sua posizione sul territorio nazionale. Il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato in giudiziale custodia a una ditta autorizzata.