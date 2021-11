Gira con l'auto senza assicurazione e sotto sequestro: incastrato dal controllo del contachilometri

Guida l’auto senza assicurazione, viene fermato e multato. I Carabinieri dispongono anche il sequestro della vettura e nominano il conducente “sbadato” custode del mezzo.

Un anno dopo l’auto viene trovata parcheggiata vicino ad un centro sportivo. Dal controllo emerge che il mezzo non poteva circolare, ma dal confronto dei chilometri segnati al primo controllo e al secondo rinvenimento, risulta che l’auto ha circolato.

Il proprietario del mezzo, nonché custode giudiziario dello stesso, viene chiamato dai Carabinieri e afferma che l’auto gli è stata rubata. Ipotesi che, però, non basta ad evitargli un processo per falso e omessa custodia, o sottrazione, del bene sottoposto a sequestro.

L’uomo, difeso d’ufficio dall’avvocato Michele Capocchi, è così finito sotto processo sulla base proprio della rilevazione dei chilometri che non coincidono tra il primo e il secondo controllo. Secondo i Carabinieri quell’auto ha circolato senza assicurazione e anche quando era sottoposta a sequestro. Del furto, purtroppo per l’imputato, non c’è traccia.

L’imputato avrà tutto il tempo di prepare la difesa, visto che l’udienza è stata aggiornata al 2 dicembre del 2022.