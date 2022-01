Fasci appesi e cancellata via Ramelli: atto vandalico di matrice politica. Fdi: "Ripulire l'area immediatamente"

"Ancora una volta scritte ingiuriose sono state riportate di fronte alla rotatoria, in località via del Giochetto a Monteluce, intitolata alla memoria del giovane Sergio Ramelli, vittima dell'odio politico degli anni 70”. La denuncia porta la firma del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale Michele Nannarone e il coordinatore e consigliere comunale Riccardo Mencaglia.

“Ramelli - hanno ricordato - studente diciannovenne milanese e militante del Fronte della Gioventù fu ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti comunisti di Avanguardia operaia, che lo assalirono e lo massacrarono armati di chiavi inglesi, provocandogli una morte lenta e dolorosa che si concluse dopo più di un mese e mezzo di coma”

Nell'esprimere condanna e forte sdegno per questo ennesimo episodio, Nannarone e Mencaglia chiedono “l'immediata cancellazione di queste frasi, opera di miseri fomentatori d'odio” ed auspicano “che tutte le forze politiche della città condannino fermamente questo gesto, compiuto in spregio alla memoria di uno studente, la cui colpa era solo quella di avere un pensiero politico libero e controcorrente, che ha pagato con la vita la fedeltà ai suoi ideali”, riservandosi ulteriori iniziative in merito.