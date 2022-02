La pista ciclabile di qualità più bella d'Italia? E' umbra, il tratto Spoleto e Assisi, oltre 80 mila visite

La miglior pista ciclabile di qualità secondo gli amanti delle due ruote si trova in provincia di Peugia e si tratta della Spoleto-Assisi. Il verdetto arriva direttamente dal portale di Bicitalia.org. Solo a livello di ricerca-visualizzazione la Spoleto-Assisi ha totalizzato 81mila visualizzazioni con un incremento dell’81% nell’ultimo biennio, seguita al secondo posto dalla Destra Po, una ciclovia di 125 km, terza pista ciclabile quella della Val Brembana, in provincia di

Bergamo.

“Delle 20 ciclovie nazionali - ha proseguito l’assessore - l’Umbria, incredibile ma vero, era stata in passato una delle poche regioni che era rimasta esclusa ma oggi,grazie all’azione incessante di questa giunta, è stata recuperata con la ciclabile nazionale Monte Argentario-Civitanova, la ciclabile dei due mari che collega Orvieto, Perugia, Assisi, Foligno verso l’Adriatico, con un finanziamento dedicato alla nostra regione di 20 milioni”.

“Questo risultato – ha affermato l’assessore Melasecche – ci riempie di orgoglio, vista la portata internazionale della statistica e premia in qualche modo lo sforzo che la Regione ha voluto fare in questi ultimi anni per la valorizzazione dei meravigliosi percorsi che l’Umbria mette a disposizione. E’ anche uno stimolo a continuare, però – ha spigato l'assessore Melasecche -, vista la necessità di manutenzione programmata e di miglioramenti continui dei percorsi, insieme alla prosecuzione di un’ottima promozione turistica dell’Umbria, per accentuare l’attrattività del nostro sistema delle piste ciclabili che tra l’altro è anche in via di ulteriore incremento”