Perugia, vede i carabinieri e spacca tutto quello che trova

Insulta i carabinieri, danneggia i mobili e lancia oggetti contro il muro: denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. È successo a Perugia. I militari, allertati dai vicini, sono intervenuti in un'abitazione per una lite. Al loro arrivo hanno trovato una donna di origini rumene già nota alle forze dell'ordine. La donna, ubriaca, alla vista dei carabinieri ha iniziato a urlare frasi oltraggiose, a danneggiare i mobili e lanciare oggetti contro il muro.

Nel frattempo sul posto è intervenuto anche personale del 118. La donna è stata portata all'ospedale di Perugia.