Bimbo di quattro anni rischia di morire, salvato dal padre e portato in ospedale in elicottero

Bimbo di quattro anni rischia di morire: salvato dal padre e portato in elicottero all'ospedale di Perugia. Secondo quanto ricostruito dal Corriere dell'Umbria è successo a Gubbio, nella frazione di Mocaiana, intorno alle 20 di mercoledì 10 luglio. Il piccolo sarebbe caduto accidentalmente nella piscina dell'abitazione, rischiando di annegare. Il padre gli ha salvato la vita praticandogli un massaggio cardiaco e chiamando subito i soccorsi. Il bimbo è stato portato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in elicottero e preso in carico dai sanitari.