Girano a bordo di un'auto rubata, beccati dal figlio del proprietario: denunciati

In pizzeria a bordo di un'auto rubata alcuni giorni fa, beccati dal figlio del proprietario del veicolo e denunciati dalla polizia di Perugia. Gli agenti della Volante, dopo la telefonata dell'uomo, hanno fermato e identificato un 25enne, un 35enne e un 36enne. I tre, un cittadino ecuadoriano, un cittadino lituano e un italiano, hanno precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e reati in materia di stupefacenti.

All'interno dell'auto è stata ritrovata una idropulitrice professionale, ora squestrata dalla polizia di Perugia. Dopo la denuncia per ricettazione dei tre uomini l'auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.