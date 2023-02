Prende un'auto a noleggio e sparisce dopo aver pagato solo la prima rata: interviene la Polizia

Prende un'automobile a noleggio, paga la prima rata e poi sparisce. La vettura viene ritrovata a Perugia e interviene la Polizia.

Gli agenti sono intervenuti in via Maria Curie e hanno preso contatti con il richiedente, un dipendente della società incaricata per il recupero del veicolo, che ha riferito come il veicolo fosse stato noleggiato da un italiano di 35 anni che, dopo aver pagato il primo mese, era diventato insolvente, rendendosi irreperibile.

La società aveva quindi presentato querela per appropriazione indebita lo scorso 4 febbraio.

Mentre gli agenti erano intenti ad effettuare gli accertamenti di rito, hanno notato la presenza di un uomo all’interno del veicolo che, avvicinato e sentito dai poliziotti, ha riferito che il mezzo gli era stato prestato da un amico poiché la sua auto era danneggiata.

Dopo averlo identificato come un cittadino italiano, classe 1970, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici della Questura dove, al termine delle attività di rito, il 52enne è stato denunciato per il reato di ricettazione e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.