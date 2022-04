Fermata al posto di blocco, 33enne trovata con una pistola da softair nell'auto: "Mi serve per sparare ai cani"

Guida senza patente e dal vano portaoggetti dell'auto salta fuori una pistola da softair senza tappo rosso, a prima vista uguale a un'arma vera. La donna, una 33enne di origini romene - con a carico vari precedenti in materia di furto e possesso di oggetti atti allo scasso - è stata fermata dalla polizia lungo via Nervi, nel comune di Corciano, al volante di una piccola utilitaria.

Gli agenti della Volante, ricostruisce la Questura di Perugia, l'hanno fermata e identificata. Quando ha aperto il vano portaoggetti per prendere il libretto di circolazioni i poliziotti hanno visto una pistola simile a quella in dotazione alla forze di polizia. L'hanno fatta scendere dall'auto e uno degli agenti ha subito recuperato l'arma, verificando che si trattava di una pistola da softair, priva del tappo rosso.

La donna prima ha raccontato di usarla per gli addestramenti sportivi e poi di portarla con sé per allontanare i cani che si aggiravano liberamente senza guinzaglio mentre porta il suo e a spasso. La 33enne è stata anche trovata in possesso di una piccola quantità di marijuana.

La donna è stata segnalata alla Prefettura per possesso di stupefacenti e denunciata per porto di oggetti atti ad offendere e procurato allarme. La 33enne è stata anche multata per guida senza patente.