Foto Notizia - Auto in panne nella galleria Volumni, rallentamenti e disagi sul raccordo Perugia-Bettolle

Auto in panne nella galleria Volumni sul raccordo Perugia-Bettolle in direzione Corciano e immancabile coda che inizia a Ponte San Giovanni.

Il mezzo in avaria è stato raggiunto da una pattuglia della Polstrada, agganciato e portato al di fuori della galleria e messo in sicurezza in una piazzola di sosta in attesa del mezzo di soccorso.

Il traffico ha ripreso a scorrere con regolarità dopo l'intervento della Polizia stradale.