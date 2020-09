Vandali in azione in centro storico, danneggiate le auto dei residenti in piazza Ferri

Gomme bucate in corso Cavour e auto danneggiate in piazza Ferri, davanti alla chiesa di San Filippo Neri. Vandali in azione la notte, padroni della città, trasformata in gabinetto a cielo aperto, luogo di scorribande giovanili con alcol, droga e anche sesso nei vicoli. I cittadini denunciano e segnalano. Il Comune di Perugia ha risposto con una notte di controlli e sanzioni. Poi tutto torna come prima.

La brutta sorpresa l'hanno avuta i residenti della zona di via dei Priori che avevano lasciato l'auto in piazza Ferri, ex sede degli uffici militari, di fronte alla "chiesa Nuova". Vetri infranti, il copri guarnizione di uno sportello staccato e una protezione in plastica di un'altra auto divelta. Danni che quasi ogni notte si verificano in centro storico, in molte delle sue zone dove ancora ci sono residenti.

Le foto dei danneggiamenti sono state postate nel gruppo Perugia Sosta Selvaggia.

