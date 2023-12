Autista dell'autobus fermato durante la gita scolastica: maxi multa e patente sospesa

La polizia stradale di Perugia ha sanzionato il conducente di un autobus durante una gita scolastica. L'uomo è stato sorpreso con il cronotachigrafo non in regola con la normativa prevista dal Codice della Strada. Per il 31enne sanzione amministrativa pecuniaria di 866 euro, sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi e decurtazione di 10 punti della patente.

Gli studenti hanno comunque potuto effettuare l'uscita didattica grazie alla immediata sostituzione dell’autista.